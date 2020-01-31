Трещали стены и коты "с ума сходили": что очевидцы рассказывают о землетрясении в Одессе

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Мощное землетрясение, которое произошло в ночь на 31 января в Румынии, добралось и до Одесской области. Многие одесситы в соцсетях пишут, что ощутили подземные толчки, однако есть и те, которые ничего не почувствовали, а о ЧП узнали из новостей.

В частности, очевидцы отмечают, что "трухануло" в районе 3.30 утра.

"Я ночью работал за компом, сразу почувствовал (7-я БФ). Толчок был короткий, 1-2 секунды. Даже испугаться не успеешь", – рассказал Александр Гаврилюк.

А Yuliia Sukhova уточняет, что "в 3:28-3:29 затрясло кровать".

"Трухануло волной, как будто в море, в лодке, чуть с кровати не упала. Неприятно было. Внутри все волной накрыло. И это в 3:25. Стены трещали. Пару секунд было, но очень неприятно", – рассказывает Ирина Александровна.

Некоторые одесситы отмечают, что в это время их домашние животные – коты, собаки, попугаи – вели себя странно.

"А я тоже ничего не чувствовала, но поверю – потому что кошки орали. Правда на часы не посмотрела", – отмечает Ирина Пономаренко.

"Мы с кошкой почувствовали. И еще после толчка где-то с минуту звенели бокалы", – написала Ирина Малярова.

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"Кот только в себя пришел. Не могла понять, что случилось. Сама работала, не почувствовала", – сообщила Елена Сулима.

"Кот как с ума сошел – скакал по мне, будил среди ночи", – написала Антонина Николаевна.

Также ощутили землетрясение обладатели сервантов, бокалов на полках и хрустальных люстр. "Парк победы, 9 этаж, почувствовала хорошо, сервант сильно зашатался", – рассказала Елена Миро.

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"На Таирова на пятом этаже ощутила в 3.30", – отмечает Елена Мироненко.

Впрочем, немало тех, кто вообще ничего не слышал.

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"Не спал всю ночь! Не было никакого землетрясения!!!" – утверждает Guzel Andrew.

"Мои кошки молча спали и не шолохнулись", – говорит Марина Рязанова.

Как сообщалось, по данным Главного центра специального контроля Национального космического агентства, землетрясение было зафиксировано в 3:26 в уезде Вранча. Его магнитуда составила 5,1. В Геологической службе США сообщили, что магнитуда была меньше – 4,8, а эпицентр залегал на глубине 120 км. Подземные толчки ощущались в радиусе 250 километров, и задели Украину, Болгарию и Молдову.

А в пресс-службе ГСЧС в Одесской области рассказали, что землетрясение распространилось на территорию Одесской области без негативных последствий.

"По данным Главного центра специального контроля Национального космического агентства 31 января в 3:26 зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,1 балла на территории Румынии (горный хребет Вранча), которое распространилось на территорию Одесской области без негативных последствий", – говорится в сообщении

Напомним, недавно в Закарпатской области произошло землетрясение– подземные толчки магнитудой 2,9 зафиксировали в Виноградовском районе. Жители района практически не почувствовали землетрясение.

Землетрясение произошло на глубине шести километров. Местные жители отмечают, что подземные толчки были достаточно сильные, а некоторые даже сравнивали его со взрывом.

Как мы писали ранее, в столице Албании Тиране, а также в портовом городе Дуррес 21 сентября произошло сильнейшее землетрясение в стране за 30 лет. По информации очевидцев, Албанию трясло недолго, около 20 секунд. В Дурресе землетрясение сильно повредило один многоквартирный дом, с шестого этажа которого пошла трещина. В результате землетрясения погибли 105 человек.

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