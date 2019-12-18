Агрессивный водитель и погибшие пассажиры: появились подробности ДТП автобуса в Черниговской области

В больницах до сих пор находятся десять пострадавших

Фото: khersonmasternews.com.ua

Жертвами ДТП с автобусом Херсон-Москва в Черниговской области стали трое пассажиров. Еще 10 пострадавших до сих пор находятся в больнице, сообщает "Херсон Типичный".

Водителя, который был за рулем, и еще несколько пассажиров перевели в областную больницу. Второй, 21-летний водитель автобуса, остается в тяжелом состоянии – у него черепно-мозговая травма и отек мозга. По словам медиков, больше всего повезло водителю фуры – гражданину Сербии. Несмотря на то, что кабину грузовика полностью смяло, мужчина отделался ссадинами и испугом.

Кроме того, пассажиры автобуса рассказывают, что еще от самого водитель автобуса вел себя странно. По их словам, тот вел себя агрессивно и грубил пассажирам.

"Вел себя странно, обзывал нас", – рассказала одна из пассажирок.

Компания-перевозчик эти заявления пока не комментирует. Там утверждают, что водитель был опытным, поэтому не понимают, как могла произойти трагедия.

Напомним, поздно вечером 16 декабря в Черниговской области произошло масштабное ДТП – столкнулись пассажирский автобус сообщением Херсон – Москва и грузовик.

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