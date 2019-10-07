Огромные овчарки терроризируют жителей и разрывают домашний скот в Черкасской области: видео

Найти управу на владельца овчарок не могут ни власти, ни полиция

Реклама

Жители Остаповки, что в Черкасской области, не могут найти управу на владельца туркменских овчарок – алабаев, которые постоянно срываются с цепей и раздирают среди улиц даже крупный скот. Беспомощны пока и полиция, и местные власти. Корреспонденты новостей "Сегодня" отправились выяснять ситуацию.

Сергею Лабунцу пришлось вырывать свою собачку из зубов соседских алабаев. Боцик чудом выжил. Сергей убежден: собак натравил сосед намеренно:

"Смотрю, подлетает эта собака, его хватает, в воздухе треплет. Я крикнул: "Что вы творите, люди добрые?!". И они сразу собаку забрали"

Жители Остаповки жалуются: агрессивные алабаи разодрали десятки животных. А владелец собак отстреливает из пневматического оружия четвероногих, которые пробегают мимо его двора.

И так уже пять лет подряд. Бросаются алабаи не только на собак и кошек. Душат даже коз.

"Два козла уже вскормленные были, здоровые вот и разодрал. Во дворе были привязаны" – жалуется Ольга Мороз, соседка.

Владелец псов, которые держат в страхе всю Остаповку, Сергей Старунский к корреспондентам "Сегодня" так и не вышел, говорил через забор. По его словам, односельчане сами виноваты. А на упреки стрельбу из пневматического оружия, отшучивается:

"У меня еще дома автомат есть. Отстреливаю всех подряд"

После многочисленных жалоб местных жителей, сельский председатель Сергей Старунский обратился в полицию:

"Они жалуются каждый день, то из-за кота, то из-за собаки. Я вызываю полицию, полиция приезжает. Они там пусть разбираются. Я уже к ним не езжу. А со Старунским толковать бесполезно. С ним много говорят, а он на своей волне".

Полиция работает с производством, открытым за жестокое обращение с животными. Но о подозрении пока не объявили, не хватает доказательств.

Напомним, это не первый случай террора со стороны собак породы алабай в Украине. Так новости "Сегодня" сообщали о том, что в Одесской области собаки депутата покусали третьеклассника. Оказалось, что собаки принадлежат местному депутату Наталье Кононенко. Женщина признала свою ответственность за случившееся.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram