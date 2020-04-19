Причины пожаров в Житомирской области: Аваков рассказал о версиях следствия

Глава Министрерства внутренних дел Арсен Аваков в ходе заседания оперативного штаба по устранению последствий лесных пожаров отметил, что на данный момент следствие рассматривает две основных версии возникновения масштабных пожаров в Житомирской области. По словам Авакова, это самовоспламенение в результате засухи и умышленный поджог, сообщает пресс-служба МВД.

"В первую очередь пожары возникли в результате сильного сухого ветра, который оборвал электропровода. Однако, мы имеем определенные факты, которые дают основания считать, что был умышленный поджог. Именно поэтому сегодня в Житомирской области работает группа специалистов МВД. Ведется следствие", – заявил Арсен Аваков.

Министр напомнил, что до сих пор продолжается ликвидация огня в Чернобыльской зоне. Устанавливаются все причины возгораний. Пока спасатели и полиция рассматривают как основную версию пожаров – малоснежную зиму и сухую лесную подстилку.

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Напомним, в результате пожаров в Житомирской обюласти сгорело село, людей из которого успели отселить несколько дней тому. Теперь на месте поселения одни головешки.

В ближайшие дни ситуация с лесными пожарами в Житомирской области будет полностью контролируемая. Как заявил председатель Гослесагентства Андрей Заблоцкий, сил и средств достаточно, чтобы тушить пожары и не давать им распространяться.

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