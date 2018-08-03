В Черниговской области перевернулся автобус с детьми: пострадали восемь человек

Сегодня, 15:48

Дети вместе со своими родителями ехали на соревнования в Киев

Фото: Facebook
Фото: Facebook

В Нежинском районе Черниговской области, где не так давно водитель фуры устроил пьяный дрифт, перевернулся автобус, в салоне которого находились дети, есть пострадавшие. Об этом сообщил представитель Нацполиции в Черниговской области Сергей Брыль, передает местное издание "Новый Чернигов".

По информации издания, в автобусе на соревнование в Киев ехала группа гребцов и их родители. В результате ДТП пострадали восемь человек: четыре ребенка и четверо взрослых. Трое пассажиров автобуса в тяжелом состоянии находятся в реанимации, среди них – один ребенок. Сейчас информация о пострадавших уточняется.

Ранее сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Несмотря на почти 12% рост ДТП в 2016 году, или на 16 тысяч случаев в год, количество тяжелых происшествий упало на 20% — погибло на 816 человек меньше, чем в 2015 году.

Также стоит напомнить об украинских городах-рекордсменах по ежегодному количеству ДТП. Как выяснилось, первые места заняли Киев, Харьков, Одесса и Днепр.
автобус, ДТП, дети, пострадавшие, Черниговская область

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие регионы

Фото: ГУНП в Херсонской области

Столкновения легковушек в Херсонской области: есть погибший, много пострадавших

Сегодня, 11:26

В результате аварии водитель "ВАЗ" скончался на месте происшествия.

Донбасс

Фото: пресс-служба ГСЧС

В Мариуполе машина влетела в отбойник: двое погибших

Сегодня, 10:10

В ДТП погибли двое мужчин
Загрузка...

Украина

Столкновение на ул. Каруны. Фото: патрульная полиция области

Рейтинг ДТП: названы города-рекордсмены Украины

Вчера, 21:19

Большая часть аварий происходит из-за плохого состояния дорожно-транспортной инфраструктуры

Одесса

Фото: ГУНП в Одесской области

Смертельное ДТП в Одесской области: столкнулись легковушка и маршрутка

Вчера, 17:37

В результате аварии один человек погиб, семеро - пострадали
Загрузка...