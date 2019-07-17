"Бандитский город": опубликовано видео разноса, учиненного Зеленским в Николаеве
Исполняющий обязанности губернатора обещал подать в отставку
Опубликовано видео разноса, который учинил сегодня президент Владимир Зеленский исполняющему обязанности главы Николаевской облгосадминистрации Вячеславу Боню.
Как сообщалось, во время визита в Николаев В.Зеленский потребовал, чтобы Вячеслав Бонь написал заявление об увольнении по собственному желанию.
Президент заявил, что Николаев имеет репутацию бандитского города.
И.о. губернатора В.Бонь не возражал президенту и пообещал написать заявление об отставке.
Как сообщалось, у Зеленского в рамках админреформы планируют сократить количество членов правительства и органов исполнительной власти.
Кроме того мы сообщали, что на днях глава государства посещал Днепропетровскую область. Он заслушал доклад о ситуации с аэропортом, объездной дорогой, строительством моста (и даже заключил пари с мэром Днепра Филатовым по его строительству). Читайте подробней, какие изменения ожидают город после визита Зеленского в Днепр.
Также мы сообщали, что президент представил нового главу Херсонской обладминистрации.
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