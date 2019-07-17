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"Бандитский город": опубликовано видео разноса, учиненного Зеленским в Николаеве

17 июля, 14:56

Исполняющий обязанности губернатора обещал подать в отставку

Вячеслав Бонь и Владимир Зеленский
Вячеслав Бонь и Владимир Зеленский.

Опубликовано видео разноса, который учинил сегодня президент Владимир Зеленский исполняющему обязанности главы Николаевской облгосадминистрации Вячеславу Боню.

Как сообщалось, во время визита в Николаев В.Зеленский потребовал, чтобы Вячеслав Бонь написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Президент заявил, что Николаев имеет репутацию бандитского города.


И.о. губернатора В.Бонь не возражал президенту и пообещал написать заявление об отставке.

Как сообщалось, у Зеленского в рамках админреформы планируют сократить количество членов правительства и органов исполнительной власти.

Кроме того мы сообщали, что на днях глава государства посещал Днепропетровскую область. Он заслушал доклад о ситуации с аэропортом, объездной дорогой, строительством моста (и даже заключил пари с мэром Днепра Филатовым по его строительству). Читайте подробней, какие изменения ожидают город после визита Зеленского в Днепр.

Также мы сообщали, что президент представил нового главу Херсонской обладминистрации.

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Тег отставка, Николаев, скандал, губернатор, Зеленский, бандиты

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