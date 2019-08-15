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Байкеры устроили громкий протест под Черкасской ОГА

Сегодня, 14:18

Причиной акции протеста стала разбитая дорога, на которой разбился мотоциклист

В Черкассах у здания областной государственной администрации собрались байкеры, чтобы провести пикет из-за разбитой дороги, на которой разбился их товарищ из Одессы.

От аварийного участка длиной почти полтора километра на протяжении десятилетий открещиваются все чиновники и службы. Мотоциклисты, под рев двигателей и клаксонов, требовали найти хозяина ничейной дороги и залатать ямы. Чиновники пообещали решить все проблемы.

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"В ближайшие два дня мы соберем совместное совещание с городом Черкассы и в первую очередь определимся с балансодержателем, потому что в свое время эта дорога принадлежала городу Черкассы", – пообещал Константин Омаргалиев, заместитель главы Черкасской ОГА.

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Уильям Тейлор. Фото: посольства США

Ранее мы сообщали, что  оперативники СБУ задержали двух руководителей одного из коммунальных предприятий Харькова на продаже дорожных материалов.

В Днепре разразился скандал: на людей, взявшихся за свои средства отремонтировать дорогу, пожаловались в полицию. Жители одного из районов города сами собрали средства на восстановление трассы, где ямы местами были по колено в глубину – люди арендовали бетономешалку и засыпали дыры за полчаса.

Перед этим дорога была разбита и здесь даже внедорожник двигался не быстрее черепахи. Этим спуском пешеходы и водители пользуются часто, чтобы срезать большой крюк. Дорога удобная, но опасная.

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протест байкеры Черкассы ОГА

Источник: Сегодня

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