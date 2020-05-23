Бойня в Новоселице: суд избрал стрелку меру пресечения

Королевский районный суд Житомира назначил меру пресечения жителю мужчине, которого подозревают в расстреле семи человек в селе Новоселица – его отправили под стражу на срок в 60 суток.
Стоит отметить, что во время судебного заседания на подозреваемом была надета каска и бронежилет.
Добавим, что мужчину подозревают в массовом убийстве, и ему грозит максимальное наказание, предусмотренное Уголовным кодексом – пожизненное заключение.
В свою очередь, сам "стрелок" не стал отрицать факт стрельбы, но заверил, что открыл огонь ради самозащиты.
Также мы писали о мнении известного волонтера Мирослава Гая по поводу кровавых событий в Житомирской области.
Напомним, в ночь на 22 мая у пруда в селе Новоселица были расстреляны семь человек, восьмому удалось сбежать от стрелка. Расстрелу предшествовал конфликт. По словам жены подозреваемого, ссора произошла после распития спиртного.
В прокуратуре Житомирской области рассказали, что среди погибших были участники боев на Донбассе и волонтеры. По данным силовиков, все погибшие были киевлянами.
Больше читайте в спецтеме сайта "Сегодня": "Массовое убийство в Житомирской области: что известно о бойне в Новоселице (фото и видео)".
Все подробности в спецтеме Стрельба в Мукачево
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк