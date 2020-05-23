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Бойня в Новоселице: суд избрал стрелку меру пресечения

23 мая, 19:25

Руслан Ровик

Судья отправил подозреваемого под арест на два месяца

Королевский районный суд Житомира назначил меру пресечения жителю мужчине, которого подозревают в расстреле семи человек в селе Новоселица – его отправили под стражу на срок в 60 суток.

Стоит отметить, что во время судебного заседания на подозреваемом была надета каска и бронежилет.

Добавим, что мужчину подозревают в массовом убийстве, и ему грозит максимальное наказание, предусмотренное Уголовным кодексом – пожизненное заключение.

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В свою очередь, сам "стрелок" не стал отрицать факт стрельбы, но заверил, что открыл огонь ради самозащиты.

Также мы писали о мнении известного волонтера Мирослава Гая по поводу кровавых событий в Житомирской области.

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Напомним, в ночь на 22 мая у пруда в селе Новоселица были расстреляны семь человек, восьмому удалось сбежать от стрелка. Расстрелу предшествовал конфликт. По словам жены подозреваемого, ссора произошла после распития спиртного.

В прокуратуре Житомирской области рассказали, что среди погибших были участники боев на Донбассе и волонтеры. По данным силовиков, все погибшие были киевлянами.

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Больше читайте в спецтеме сайта "Сегодня": "Массовое убийство в Житомирской области: что известно о бойне в Новоселице (фото и видео)".

Все подробности в спецтеме Стрельба в Мукачево

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СИЗО стрельба арест расстрел мера пресечения житомирская область Новоселица

Источник: Сегодня

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