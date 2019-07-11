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Черниговские спасатели ликвидировали последствия "взрыва" на нефтебазе

11 июля, 20:54

Для отработки действий был имитирован подрыв газовоздушной смеси


Взрыв газовоздушной смеси на территории нефтебазы – такую легенду придумали черниговские спасатели, чтобы отточить свои умения. Обучение провели на объектах повышенной опасности.

Пять пожарных подразделений в условиях, максимально приближенных к реальным, тренировались ликвидировать огонь в резервуарах с нефтепродуктами. Использовали три автоцистерны с водой, задействовали насосную станцию ​​и автолестницу с установленными генераторами пены.

Напомним, ранее в Киеве прошли совместные учения полицейских и спасателей. Их провели в связи с участившимися сообщениями о минировании зданий в столице.


Было разыграно две ситуации. В первой – нашли мину времен Второй Мировой войны. Место находки огородили лентой, взрывное устройство изъяли. Такие снаряды находят часто. Последний нашли несколько недель назад под Киевом.

Не так давно также мы писали, что в Киеве несколько раз "минировали" аэропорт "Киев" ("Жуляны"). Также дважды полиция получала сообщения об угрозах взрыва в зданиях Верховной Рады, Кабинета министров. Вместе с тем также поступают сообщения о минировании и жилых домов. Один из таких случаев недавно был в Святошинском районе.


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Тег спасатели, Чернигов, учения, ГСЧС, нефтебаза

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