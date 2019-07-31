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Чудесное спасение: в Кировоградской области трехлетняя девочка чуть не выпала из балкона многоэтажки

Сегодня, 11:22

На помощь ребенку вовремя прибежали полицейские

Чудесное спасение: в Кировоградской области трехлетняя девочка чуть не выпала из балкона многоэтажки Другие регионы На помощь ребенку вовремя прибежали полицейские

В Знаменке полицейские спасли трехлетнюю девочку, которая чуть не выпала из балкона пятого этажа. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Кировоградской области.

Инцидент произошел около 12:00 30 июля в одном из спальных микрорайонов города. Там местные жители услышали плач ребенка, а когда подвели глаза, увидели, как дочь соседей наклоняется через ограждение открытого балкона. Люди вызвали на место копов, которые бросились на помощь девочке.

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Как выяснилось, мамы ребенка не было дома, а дверь была закрыта. В квартиру необходимо было попасть очень быстро, взламывать замок на двери было рискованно – девочка могла испугаться громких звуков и выпасть из окна. Копы нашли родственников семьи и достали запасные ключи от квартиры. Полицейские ворвались в квартиру и спасли ребенка.

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После спасения правоохранители передали девушку бабушке, которая немедленно забрала свою внучку домой.

Ранее мы сообщали, что в Харькове семилетняя школьница играла во дворе и застряла между двумя стволами деревьев. В "ловушку" попала нога ребенка. Спасатели раздвинули стволы пневматическими ножнами и достали напуганного ребенка. Вся операция длилась 10 минут.

Также мы рассказывали, что не так давно в Днепре маленькая девочка застряла в батарее. Оказалось, что малышка игралась, и ее ножка попала между радиатором отопления и стеной в спальне квартиры.

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