Данилов о провокациях в Новых Санжарах: были "вирусологи" в спортивных костюмах

Во ходе акций протеста в Новых Санжарах, когда произошли столкновения полицейских и митингующих против размещения эвакуированных из Китая людей в местном санатории, участников акции профессионально провоцировали "вирусологи" в спортивных костюмах".

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, который прибыл на место событий, сообщает УНН.

"Ситуация, которая сегодня есть – вы видите, она является контролируемой, никаких сегодня проблем нет. То, что происходило – мы четко осознаем, что, к большому сожалению, не все жители Новых Санжар, не все местные в этом принимали участие", – подчеркнул он.

Реклама

Данилов отметил также, что в столкновениях принимали участие люди, которые "к Санжарам не имеют отношения, но это уже вопрос к нашим правоохранительным органам – они будут выяснять, что здесь происходило".

"Эти люди являются профессиональными, и когда происходит такая ситуация, они подстрекают, а потом немножко исчезают. Еще раз скажу – и СБУ, и МВД понимают, о ком идет речь. Я думаю, они отработают эту ситуацию. Сейчас новая такая есть теория, что это "вирусологи" в спортивном оборудовании... Есть профессиональные провокаторы, которые занимаются этим вопросом", – резюмировал секретарь СНБО.

Напомним, утром в медцентр в Новых Санжарах прибыли медики-эпидемиологи, чтобы взять анализы на коронавирус. Об этом сообщает корреспондент "Сегодня" Александр Махов. По словам журналиста, медики прибыли утром, еще до обеда. Они взяли мазки из носовой полости у всех, кто летел на самолете из Китая: у него, эвакуированных, медиков и членов экипажа.

Также ранее министр здравоохранения Зоряна Скалецкая записала видео и рассказала о первом карантинном дне в Новых Санжарах . На видео видно, что в комнате есть необходимая мебель, холодильник и даже телевизор. Также есть отдельный санузел.

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев в Новые Санжары

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама