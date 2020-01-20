Дело Гандзюк: СБУ задержала обвиняемого

По данным спецслужбы, задержаны причастные к нападению на активистку

/ Фото: Facebook, СБУ

В ходе масштабной спецоперации в Херсоне сотрудники Службы безопасности Украины и Офиса генпрокурора задержали обвиняемого по делу Екатерины Гандзюк.

Как сообщили в СБУ, был задержан Игоря Павловского – экс-помощник депутата Верховной Рады предыдущих созывов Николая Паламарчука.

Павловскому сообщили о подозрении, как главарю преступной организации. Кроме него, уведомления о подозрении были вручены еще восьмерым лицам.

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В спецслужбе подчеркнули, что подозреваемым, кроме нападения на Гандзюк, инкриминируют причастность и к другим тяжким преступлениям, а обыски проводились для получения дополнительных доказательств.

Ранее мы сообщали о том, что в городе было проведено более 30 обысков, а их целью в Офисе генпрокурора назвали прекращение деятельности организованной преступной группировки.

Напомним, недавно на Московском проспекте в Харькове прошла спецоперация с участием Службы безопасности Украины и полиции.

Также отметим, что недавно полиция разоблачила злоумышленников, промышлявших вымогательством и похищением людей в Херсонской области.

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