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Дело Гандзюк: суд оставил помощника нардепа под арестом

Сегодня, 22:13

Прокуратура ходатайствовала о смене меры пресечения на ночной домашний арест

Фото: Facebook

Шевченковский районный суд Киева на заседании в среду принял решение оставить под арестом помощника народного депутата Игоря Павловского, который фигурирует в уголовном производстве об убийстве активистки, советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк.

Как написал на своей странице в Фейсбуке адвокат Маси Найем, прокуратура ходатайствовала о смене меры пресечения на ночной домашний арест. Однако судья оставил И.Павловского под стражей.

"Сегодня судья Шевченковского районного суда Киева Елена Мелешак вынесла прекрасное решение. (…) Павловский остается под стражей", – сообщил он.

По словам Найема, прокуратура заявляла об отсутствии оснований применять к подозреваемому содержание под стражей и возможности применения ночного домашнего ареста.

Кроме того, судья обязала руководство изолятора, где содержится Павловский, обеспечить его надлежащим лечением.

Как сообщалось, на минувшей неделе Павловскому изменили подозрение: вместо "организации убийства" его действия переквалифицированы на ст.396 Уголовного кодекса Украины (сокрытие преступления).

Напомним, 24 апреля в Генеральной прокуратуре Украины заявили, что пятеро подозреваемых в совершении нападения на Гандзюк пошли на сделку со следствием и дали признательные показания, после чего им были изменены ранее сообщенные подозрения.

Напомним, 31 июля Гандзюк облили серной кислотой рядом с ее домом в Херсоне. Активистку госпитализировали с серьезными ожогами, а затем перевезли в Киевский ожоговый центр. Полиция расследует нападение как покушение на убийство. Следствие подозревает в совершении нападения пятерых бывших участников АТО. Это – Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.

Как сообщалось, суд отказался отстранить от должности главу Херсонского облсовета Владислава Мангераобвиняемого в организации покушения на Гандзюк.

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Тег суд, арест, подозреваемый, павловский, Гандзюк

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