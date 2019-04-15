Убийство Гандзюк: суд отказал в отстранении Мангера от должности главы облсовета

Прокуроры требовали отстранить Мангера из-за возможного давления на свидетелей

Владислав Мангер. Фото: Facebook

Шевченковский районный суд Киева отказался удовлетворить ходатайство прокуратуры и отстранить от исполнения обязанностей на два месяца главу Херсонского областного совета Владислава Мангера, подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

Настаивая на этом решении, обвинение заявляло, что не всех свидетелей, которые работают в облсовете, допросили в уголовном производстве по убийству активистки Гандзюк, в котором Мангер является подозреваемым, а поэтому он может влиять на свидетелей.

В свою очередь, адвокаты утверждали, что Мангер не может влиять на кого-либо в облсовете, поскольку его должность сводится к ведению заседаний депутатов областного совета и подписи принятых решений, и непосредственного влияния на депутатов как руководитель он не имеет. Также они уверяли, что уже были допрошены практически все депутаты областного совета.

В свою очередь судья Наталья Притула спросила у прокуроров, кто именно из облсовета еще не был допрошен. На это прокуроры ответили, что не могут сказать, кто именно, но считают, что Мангер может оказывать давление на сотрудников областного совета.

В итоге судья вынесла определение, которым отказала в удовлетворении ходатайства прокуроров, отметив, что это решение может быть обжаловано в течение пяти дней.

Прокуроры отказались комментировать данное решение и не сказали будут ли они подавать апелляцию на сегодняшний отказ в отстранении Мангера.

Напомним, что в Киевском апелляционном суде 15 апреля также должно рассматриваться ходатайство защитников Мангера относительно его меры пресечения, а именно – адвокаты будут просить суд снять с подозреваемого электронный браслет.

Напомним, 6 марта Шевченковской райсуд Киева отстранил Мангера от должности, частично удовлетворив ходатайство прокуратуры, сроком на один месяц . Стоит добавить, что прокуратура требовала двухмесячного отстранения главы облсовета. По мнению обвинителей, Мангер будет давить на действующих и потенциальных свидетелей по делу и может уничтожить доказательства и препятствовать следствию.

Напомним, ранее генеральный прокурор Юрий Луценко, заявлял, что именно глава Херсонского облсовета заказал и организовал убийство Гандзюк. По его словам, чиновник является вершиной этого преступления, а относительно возможной причастности губернатора Херсонской области Андрея Гордеева у следствия нет доказательств.

В свою очередь сам Мангер отреагировал на подозрение в организации убийства Гандзюк. По словам чиновника, он ее даже не знал и не контактировал с ней, а также пообещал не бежать из страны.

Напомним, что 31 июля 2018 года активистку Екатерину Гандзюк облили серной кислотой возле ее дома в Херсоне. В результате женщину с ожогами 30% тела ее госпитализировали. 4 ноября она скончалась.

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