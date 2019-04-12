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Мангер вернулся к работе главы Херсонского облсовета

Сегодня, 16:38

Глава Херсонского облсовета Мангер, подозреваемый в убийстве активистки, вернулся к работе

Владислав Мангер
Владислав Мангер. Фото: Facebook

Председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер, которого подозревают в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк, 12 апреля вернулся к исполнению своих обязанностей. Об этом сообщил один из его адвокатов Дмитрий Ильченко.

Юрист добавил, что на 15 апреля назначено судебное заседание, где будет рассматриваться ходатайство прокуроров о продлении срока отстранения Мангера от исполнения обязанностей председателя облсовета.

Напомним, 6 марта Шевченковской райсуд Киева отстранил Мангера от должности на один месяц, частично удовлетворив ходатайство прокуратуры, которая просила отстранения на срок в два месяца.

Как мы сообщали, суд отстранил Мангера на один месяц – до 6 апреля, хотя прокуратура ходатайствовала об отстранении на срок в два месяца. По мнению обвинителей, Мангер будет давить на действующих и потенциальных свидетелей по делу и может уничтожить доказательства и препятствовать следствию.


Напомним, ранее генеральный прокурор Юрий Луценко, заявлял, что именно глава Херсонского облсовета заказал и организовал убийство Гандзюк. По его словам, чиновник является вершиной этого преступления, а относительно возможной причастности губернатора Херсонской области Андрея Гордеева у следствия нет доказательств.

В свою очередь сам Мангер отреагировал на подозрение в организации убийства Гандзюк. По словам чиновника, он ее даже не знал и не контактировал с ней, а также пообещал не бежать из страны.

Напомним, что 31 июля 2018 года активистку Екатерину Гандзюк облили серной кислотой возле ее дома в Херсоне. В результате женщину с ожогами 30% тела ее госпитализировали. 4 ноября она скончалась.

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Тег Херсон, Херсонская область, Херсонский облсовет, Гандзюк, мангер

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Источник:

УНИАН

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