Дикий кабан напал на людей в Миргороде
Он еще и машину поцарапал
В Миргороде Полтавской области вчера в полдень зафиксировано нападение дикого кабана на женщин.
По информации Миргородского отдела полиции ГУНП в Полтавской области, это произошло на улицах Свидницкой и Долгое Озеро. Пострадавшие получили незначительные ранения, им оказана медицинская помощь.
Полиция обратилась к жителям города с просьбой не пытаться поймать вепря самостоятельно и в случае его появления звонить правоохранителям.
Между тем, глава областной Госпродпотребслужбы Валентин Пикуль рассказал, как все случилось: дикое животное напугал трактор в поле на окраине города. Кабан испугался и побежал в "центр", где и наткнулся на женщин. Вепрь также поцарапал один из автомобилей на улице, после чего вернулся в свой ареал обитания.
Как сообщалось, в Винницкой области жители сел страдают от нашествия бешеных животных,которые нападают на людей и домашних животных.
Также Минприроды инициирует запрет на использование диких животных в цирках и введение административной ответственности за такие действия.
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