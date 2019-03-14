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Дикий кабан напал на людей в Миргороде

Сегодня, 12:04

Он еще и машину поцарапал

Дикий кабан напал на людей в Миргороде //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a27/9c5/5c8a279c538c4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a27/9c5/5c8a279c538c4.jpg Другие регионы Он еще и машину поцарапал

В Миргороде Полтавской области вчера в полдень зафиксировано нападение дикого кабана на женщин.

По информации Миргородского отдела полиции ГУНП в Полтавской области, это произошло на улицах Свидницкой и Долгое Озеро. Пострадавшие получили незначительные ранения, им оказана медицинская помощь.

Полиция обратилась к жителям города с просьбой не пытаться поймать вепря самостоятельно и в случае его появления звонить правоохранителям.

Между тем, глава областной Госпродпотребслужбы Валентин Пикуль рассказал, как все случилось: дикое животное напугал трактор в поле на окраине города. Кабан испугался и побежал в "центр", где и наткнулся на женщин. Вепрь также поцарапал один из автомобилей на улице, после чего вернулся в свой ареал обитания.

Как сообщалось, в Винницкой области жители сел страдают от нашествия бешеных животных,которые нападают на людей и домашних животных.

Также Минприроды инициирует запрет на использование диких животных в цирках и введение административной ответственности за такие действия.

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Тег нападение, вепрь, миргород, дикий кабан

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