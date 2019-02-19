В Бердянске на школьницу напал агрессивный пес
Животное напало на девочку, которая шла в школу
В Бердянске на школьницу напала агрессивная собака. Родители пострадавшей пытаются найти животное, чтобы узнать, болело ли оно бешенством, передает "ПроБердянск".
Инцидент произошел 19 февраля, около восьми часов утра по улице Рудневой. Ученица 11 класса шла на занятия в школу, по дороге к ней подбежала собака и вцепилась зубами в ногу.
К счастью, собака не смогла полностью прокусить теплую одежду девочки. Пострадавшую девочку госпитализировали. Врачи зафиксировали у нее гематому.
Пока неизвестно, есть ли хозяин у этой собаки или она бездомная. Родители девочки хотят найти пса и выяснить, имеет ли животное прививку от бешенства.
Напомним, ранее мы сообщали о том, как в киевском супермаркете на Оболони пьяный киевлянин натравил бойцовского пса на покупателя из-за замечания. Пострадал и патрульный, который пытался утихомирить неадекватного хозяина и его питомца. В итоге животное застрелили, а мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.
Также мы писали о том, как в Ровно женщина натравила мастифа на патрульных полицейских, которым пришлось применить оружие, чтобы обезвредить опасного пса.
А ранее во Львове бойцовский пес напал на полицейских. Также мы писали, что во Львове на работника внутренней безопасности полиции, который возвращался с семьей в выходной день из церкви, напали с ножом.
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