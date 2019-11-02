ДТП с автобусом в Хмельницкой области: число пострадавших увеличилось

В результате аварии пострадали 13 человек, один из них в тяжелом состоянии

Фото: ГУНП в Хмельницкой области

В Хмельницкой области в результате дорожно-транспортного происшествия с рейсовым автобусом число пострадавших увеличилось до 13 человек.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, в аварию попал рейсовый автобус марки "Эталон", который двигался по маршруту "Залесье-1 – Каменец-Подольский", съехал в кювет и перевернулся.

"По состоянию на 15 часов в Каменец-Подольскую больницу были доставлены 13 пострадавших – 12 женщин разного возраста и водитель транспортного средства. Одна из травмированных женщин находится в тяжелом состоянии. Среди пострадавших есть и несовершеннолетняя девочка 2006 года рождения", – говорится в сообщении.

Следователями было открыто уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения". Детали и обстоятельства аварии выясняются. Рассматривается несколько версий происшествия, в том числе ошибка водителя, техническая неисправность автомобиля и другие.

Ранее мы сообщали, что за девять месяцев 2019 года в Украине произошло 114 769 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2369 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения ПДД.

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