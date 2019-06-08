ДТП в Конотопе: начальник полиции отстранен от исполнения служебных обязанностей

Пострадавший в результате ДТП 10-летний мальчик был госпитализирован и находится в реанимации

Фото: Анатолий Бойко

Начальник Конотопского отделения полиции, автомобиль которого сбил ребенка на пешеходном переходе, отстранен от исполнения служебных обязанностей на период проведения служебной проверки, шофер автомобиля задержан.

Об этом заявил глава ГУ Нацполиции Сумской области Николай Лушпиенко.

"По приказу руководителя полиции Сумской области, на период проведения служебной проверки начальник Конотопского отделения полиции отстранен от исполнения служебных обязанностей. Водитель, находившийся за рулем автомобиля, задержан в порядке ст.208 УПК Украины", – говорится в сообщении пресс-службы ведомства в Facebook.

Руководство полиции Сумской области готово оказать полное содействие и всю необходимую помощь работникам ГБР в расследование данного происшествия.

Как сообщали новости "Сегодня", по предварительной информации, полицейские 31 мая в Переяславе-Хмельницком развлекались, стреляя по банкам. В то время неподалеку гуляли двое мальчиков. Один из правоохранителей попал в голову 5-летнему ребенку. Полицейские были не при исполнении служебных обязанностей, но в состоянии алкогольного опьянения. Гибель ребенка расследуется по статьям умышленное убийство ребенка, совершенное группой лиц ( п. п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины) и грубое нарушение общественного порядка, совершенное с применением огнестрельного оружия, совершенное группой лиц (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

После гибели пятилетнего мальчика руководителей райотдела полиции в Киевской области отстранили от службы.

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