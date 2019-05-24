ДТП в Полтавской области: мать везла двух детей и влетела в отбойник

Металлический отбойник буквально проткнул легковушку насквозь





Мать травмировалась – у нее многочисленные раны на лице, и врачи говорят – они неглубокие. У дочерей ни одной царапины, девочки чудом не пострадали.

Уголовной ответственности за такое нарушение правил не предусмотрено, но женщину могут лишить водительских прав.

Напомним, во Львовской области, на трассе "Ковель – Жовква", произошло смертельное ДТП. 23 мая, около 16:25, в селе Горняк, что возле Червонограда, автомобиль Mercedes-Benz влетел в дерево. По предварительным данным, 59-летний водитель – местный житель, не справился с управлением, после чего автомобиль съехал с дороги и столкнулся с деревом. В результате ДТП один из пассажиров автомобиля, 26-летний житель города Сокаль, погиб на месте происшествия. Еще один пассажир, 58-летний житель Червонограда, умер в больнице. А 33-летний пассажир и водитель Mercedes в тяжелом состоянии доставлены в больницу.

Также мы писали, что машина с полицейскими попала в ДТП возле Кривого Рога: двое погибших. Автомобиль врезался в дерево и загорелся.

Ранее Патрульная полиция Украины сообщила статистику гибели в ДТП за первых четыре месяца этого года.

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