Двое детей в реанимации, еще 34 в больнице: подробности распыления неизвестного газа в школе Николаева

Сегодня, 14:54

Дети жалуются на кашель, слезотечение, тошноту и першение в горле

Фото: mk.dsns.gov.ua
Фото: mk.dsns.gov.ua

В Николаеве из-за распыления неизвестного вещества в помещении общеобразовательной школы № 6 госпитализированы 36 детей, двое из них находятся в реанимации. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель председателя Николаевской областной государственной администрации Евгений Шевченко.

"О шокирующем случае в школе № 6, где сегодня распылили неизвестное вещество с резким запахом. Лично выехал в школу и в городскую детскую больницу № 2, куда доставили пострадавших детей. В больницу направлено 36 детей с жалобами на кашель, слезотечение, тошноту и першение в горле, двое детей госпитализированы для наблюдения в реанимационное отделение с жалобами на головокружение и боль в животе. Подчеркиваю, в настоящее время угрозы жизни детей нет", – написал Шевченко.


Чиновник также уточнил, что ситуация находится на контроле руководства облгосадминистрации. В настоящее время правоохранители и специалисты ГСЧС проводят все необходимые в подобных случаях действия.

Как сообщалось, сегодня в Николаеве из-за распыления неизвестного аэрозоля с резким запахом из школы эвакуировали около 400 учеников. По данным ГСЧС, 32 ребенка были направлены в лечебные заведения с целью уточнения состояния здоровья.

Ранее мы писали, что неизвестный распылил слезоточивый газ во время перемены в школе села Новоукраинка. В школе учатся 75 детей. Сейчас занятия приостановлены, школьников отпустили домой. В полиции отметили, что информации о пострадавших на данный момент не поступало. В школе были взяты образцы воздуха на анализ. 

Напомним, 8 мая в средней школе №8 в Черкассах дети вдруг почувствовали себя плохо. Симптомы были схожи – тошнота, головная боль, головокружение. Дети начали терять сознание. Взрослые также жаловались на затруднение дыхания. В результате на больничных койках оказались более 50 человек. Большинство – дети. Одиннадцать школьников попали в реанимацию и никто не смог сказать внятно, в чем причина.
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Источник:

"Сегодня"

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