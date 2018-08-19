Ехали на вызов: в полиции прокомментировали ДТП с патрульным авто в Сумах

В Нацполиции в Сумской области подтвердили ДТП с участием полицейской машины Toyota Prius, которая столкнулась с автомобилем Audi в Сумах на перекрестке улиц Петропавловской и Перекопской. Соответствующее заявление сделала пресс-секретарь областной полиции Эльвира Биганова в эфире телеканала "112 Украина".

Она также уточнила, что в результате ДТП получили ранения четверо пешеходов, также пострадала женщина-патрульная, которая оказалась заблокированной в служебной машине. Спасателям пришлось вырезать элементы транспорта, чтобы освободить ее.

"Я владею информацией, что патрульные ехали именно на вызов, у них были включены специальные звуковые сигналы и проблесковые маячки. После столкновения служебный автомобиль отбросило на тротуар, где шли прохожие, то есть произошел наезд. В результате ДТП, по предварительным данным, пострадали пять человек, среди них женщина-полицейский", – сказала Биганова.

В настоящее время все пострадавшие доставлены в медучреждения, им оказывается помощь. На месте происшествия работают следователи и руководство Нацполиции области, чтобы объективно выяснить, что стало причиной ДТП.

Напомним, что ранее в Днепре произошло дорожно-транспортное происшествие при участии трех полицейских авто Toyota Prius, которые не могли разминуться на парковке.

А в конце апреля в Одессе столкнулись грузовой автомобиль и полицейская иномарка Mitsubishi. ДТП произошло в районе Пересыпского моста. По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал. Однако, происшествие усугубило дорожную обстановку.