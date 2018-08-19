В Сумах столкнулись два авто: перевернулся полицейский "Приус"

Сегодня, 18:44

По информации очивидцев, в результате ДТП пострадали четверо 

Фото: facebook.com/dstasb
Фото: facebook.com/dstasb

В Cумах в воскресенье, 19 августа, на перекрестке улиц Петропавловской и Перекопской столкнулись  Audi и полицейский автомобиль Toyota Prius. По словам очевидцев, в результате аварии пострадало четыре человека, которые в этот момент находились на пешеходном переходе.

Соответствующие фото и видео обнародованы пользователями в соцсетях.

Авария произошла сегодня около 14:30.

По данным местных СМИ авто патрульных ехало в сторону центра в тот момент, когда по Перекопской в сторону Кондратьева двигался автомобиль Audi. В результате столкновения машина Toyota Prius перевернулась.

Девушку-патрульную и одного из пешеходов госпитализировали, однако очевидцы отмечают, что пострадавших пешеходов было четверо.

__23

Ранее мы писали о том, как в Харькове в темное время суток на улице Веринской автомобиль патрульной полиции протаранил автомобиль скорой помощи.

Также в Днепре произошло дорожно-транспортное происшествие при участии трех полицейских авто Toyota Prius, которые не могли разминуться на парковке.

Напомним, 27 апреля в Одессе столкнулись грузовой автомобиль и полицейская иномарка Mitsubishi. ДТП произошло в районе Пересыпского моста. По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал. Однако, происшествие усугубило дорожную обстановку.
ДТП, сумы, столкновение, полицейские

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие регионы

Фото: ГСЧС в Николаевской области

В Николаеве столкнулись трамвай и легковушка: есть пострадавший

9 Августа, 10:40

В больницу госпитализировали пассажира легкового автомобиля

Харьков

Фото: ГУНП в Харьковской области

В Харькове под колесами автомобиля Lexus погиб пешеход

4 Августа, 19:40

25-летний мужчина скончался на месте аварии
Загрузка...

Днепр

Фото: ГУНП в Днепропетровской области

Жуткое ДТП в Днепре: под колесами Lexus погибли два пешехода

5 Августа, 14:53

Мужчина и женщина скончались на месте аварии

Другие регионы

Фото: "Про все"

В Черкассах под колесами легковушки погибли жена и ребенок полицейского

25 Июля, 16:44

Страшная авария произошла на перекрестке улиц Черновола и Чайковского
Загрузка...