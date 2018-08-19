В Сумах столкнулись два авто: перевернулся полицейский "Приус"
По информации очивидцев, в результате ДТП пострадали четверо
В Cумах в воскресенье, 19 августа, на перекрестке улиц Петропавловской и Перекопской столкнулись Audi и полицейский автомобиль Toyota Prius. По словам очевидцев, в результате аварии пострадало четыре человека, которые в этот момент находились на пешеходном переходе.
Соответствующие фото и видео обнародованы пользователями в соцсетях.
Авария произошла сегодня около 14:30.
По данным местных СМИ авто патрульных ехало в сторону центра в тот момент, когда по Перекопской в сторону Кондратьева двигался автомобиль Audi. В результате столкновения машина Toyota Prius перевернулась.
Девушку-патрульную и одного из пешеходов госпитализировали, однако очевидцы отмечают, что пострадавших пешеходов было четверо.
Ранее мы писали о том, как в Харькове в темное время суток на улице Веринской автомобиль патрульной полиции протаранил автомобиль скорой помощи.
Также в Днепре произошло дорожно-транспортное происшествие при участии трех полицейских авто Toyota Prius, которые не могли разминуться на парковке.
Напомним, 27 апреля в Одессе столкнулись грузовой автомобиль и полицейская иномарка Mitsubishi. ДТП произошло в районе Пересыпского моста. По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал. Однако, происшествие усугубило дорожную обстановку.