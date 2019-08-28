Еще одна квитанция: чиновники ошарашили жителей Черкасс

В Черкассах людей заставляют платить за вывоз так называемого "негабаритного мусора". Как горожане реагируют на новшество – узнавали журналисты "Сегодня".

Теперь за вывоз старой мебели, предметов интерьера, остатков стройматериалов, бытовой техники и всего хлама, который не влезает в стандартный мусорный контейнер, люди должны платить ежемесячно. Это – не зависит от того, выбросил ли кто-то габаритные вещи или нет.

Горожане возмущены нововведениями и говорят, что подобный товар на свалках появляется раз в несколько лет – когда кто-то делает ремонт или меняет мебель.

Отметим, что вывозом этого мусора в городе уже два месяца занимается частная компания. Там говорят: за это время забрали из свалок более десять тысяч кубометров такого хлама. Что касается устойчивого тарифа – оправдываются: это – идея чиновников.

"Мы действуем в соответствии с решением исполнительного комитета Черкасского городского совета, согласно конкурсу, который был проведен. То есть – это не наше желание разделить его таким образом или другим способом. Мы, как организация, выиграли конкурс, предложили самую низкую цену", – рассказал основатель компании "Новое качество" Андрей Бортник.

В горсовете "Сегодня" объяснили: отдельный тариф установили, так как количество мебели и стройматериалов, которые выбрасывают люди, немалое.

"Если мы хотим чистоту, мы должны понимать, что за чистоту нужно платить. Ну, как можно говорить, что нет отходов, когда у нас постоянно возле мусорных бачков собираются горы мусора, которые еженедельно вывозятся и все равно они накапливаются и накапливаются", – отметила заместитель Черкасского городского головы Людмила Бордунос.

Игнорировать платежки за вывоз негабаритного мусора чиновники не советуют, ведь в таком случае взыскивать долги будут через суд.

Отметим, что борьба с мусором в Украине набирает обороты: за уборку украинцы уже получают подарки. Проводятся экочелленджи за вознаграждение, открываются сортировочные мини-станции, где за хлам насчитывают баллы, которыми можно рассчитаться в магазине.

Обменять хлам на деньги можно, в частности, в Киеве. У многих горожан дома появилось несколько контейнеров, в которые отдельно выбрасываются бумага, пластик, стекло и металл.

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