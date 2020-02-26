"Это дискриминация" – Скалецкая о реакции жителей буковинского села на вернувшуюся из Китая семью

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая назвала дискриминацией реакцию жителей села на Буковине, которые вынудили сидеть дома семью, вернувшуюся из Китая.

"Сегодня" рассказывали, что семья Думанских приехала из китайского города Юнчэн, где была из-за лечения ребенка – Назара, которій имеет диагноз ДЦП. Боясь, что семья может біть заражена коронавирусом, односельчане стали уговаривать Думанских побыть на карантине. В результате Думанские согласились на это. Все члены семьи сидят в доме на окраине села, а сестра Назара Ангелина при этом не посещает школу.

"Семья вернулась из Китая 12 февраля. Прошел инкубационный период. Никаких проявлений, признаков – повышения температуры или кашля ни у кого из них не было. Это означает, что односельчане могут быть однозначно спокойны. Но это желание дискриминировать – недопустимо. Я призываю не прибегать к дискриминации. Поскольку дискриминация в таком случае означает, что люди будут бояться, имея температуру или кашель, идти к врачу. Потому что будут бояться травли", – сказала министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая.

По словам Зоряны Скалецкой, напуганные подобным отношением люди не будут получать своевременно медицинскую помощью.

"А мы понимаем, что при гриппе обращение за медицинской помощью должно быть максимально быстрым – это максимально быстрое выздоровление. Здоровое поведение людей, посещение школы для ребенка – это те вещи, на которые каждый имеет право. И на сегодня никаких оснований говорить, что эти люди имеют коронавирус, нет – по объективным показателям, которые в каждой стране Европы одинаково оцениваются. Я бы хотела, чтобы украинцы не прибегали к дискриминации друг друга", – подчеркнула министр здрваоохранения Зоряна Скалецкая. В тренде Вражеские обстрелы и запрещенное оружие: как прошли сутки на Донбассе

Сейчас Зоряна Скалецкая находится на обсервации в Новых Санжарах, вместе с эвакуированными из китайского города Ухань украинцами и иностранцами.

Напомним, что за ситуацией в зоне обсервации внимательно следит корреспондент "Сегодня" Александр Махов.

Он – единственный из представителей СМИ вылетел вместе со спасательной миссией в Китай, откуда наш самолет эвакуировал граждан Украины и иностранцев. И сейчас журналист "Сегодня" проходит весь курс обсервации вместе со всеми доставленными из зараженного коронавирусом города Ухань.

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