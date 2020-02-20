Эвакуация украинцев из Китая: что ждет прибывших в Новых Санжарах

Эвакуированных из китайского Уханя украинцев доставят на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области специальным транспортом ГСЧС Украины в сопровождении и под охраной полиции. Об этом сообщается на сайте полиции и спасателей.

"В течение 14 дней там они будут находиться в обсервации с обеспечением строгого режима санитарного эпидемиологического контроля и безопасности. Все противоправные попытки препятствования размещению эвакуированных на этом объекте или нарушения режима их обсервации будут прекращены Нацполицией и Нацгвардией соответствии с требованиями Закона и решения правительственного штаба", – говорится с сообщении.

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Также известно, что все эвакуированные не имеют никаких симптомов болезни и здоровы. Это подтвердили неоднократные проверки состояния их здоровья, проведенные китайскими властями во время посадки в Китае, во время промежуточной посадки в Алма-аты в Казахстане, а также контроль их состояния украинскими врачами на борту самолета во время полета.

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После прибытия все пассажиры пройдут надлежащий пограничный контроль с соблюдением всех норм и правил санитарно-эпидемиологической безопасности в соответствии с Международными медико-санитарными правилами Всемирной организации здравоохранения в специально отделенной зоне аэропорта.

Напомним, что в Новых Санжарах уже начали протестовать местные жители. Они считают, что медицинской центр не имеет соответствующего оборудования, а в случае возникновения болезни это станет настоящей катастрофой. Сегодня протестующие собираются идти к руководству поселка. Есть первые сообщения о столкновениях между местными жителями силовиками.

Также известно, что протестующие перекрыли трассу на въезде в поселок. А местные собрались возле самого центра и стояли там всю ночь. Кроме того, в поселок стягивают военную технику – утром на трассе видели два БТРа. По словам копов, при попытке полицейских разблокировать проезжую часть некоторые протестующие сопротивлялись и произошла потасовка.

В составе украинской делегации, кроме специально подготовленного персонала, находится и военный корреспондент новостей "Сегодня" Александр Махов: на борту самолета в Ухань он единственный представитель от украинских медиа. Вместе с нашими гражданами Александр пройдет весь цикл эвакуации, до последнего дня обсервации, и каждый день изнутри будет показывать все происходящее в этом процессе. Прямые включения и эксклюзивные репортажи в новостях "Сегодня" на телеканале "Украина" будут выходить в выпусках в 15:00, 19:00, 23:00.

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев из Китая

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