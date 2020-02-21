Эвакуированная в Новые Санжары украинка: Даже бабушки брали камни

Украинка Алина Лазоренко, 22-летняя танцовщица из Кривого Рога, которая была эвакуирована из Китая в санаторий Новые Санжары, рассказала о своих эмоциях от путешествия на Родину и поделилась впечатлениями от "встречи" с местными жителями.

По словам девушки, в Ухань она отправилась в составе танцевального коллектива из 18 человек, и не слишком хотела возвращаться, сообщает "Радио Свобода".

"Из самолета нас посадили в автобусы, и оттуда мы поехали сюда, где сейчас находимся. В автобусе ехали часов восемь", – вспомнила она.

При этом, согласно онлайн-картам, дорога от аэропорта Харькова до Новых Санжар занимает около двух с половиной часов.

"Мы если останавливались, то в туалет сходить, и ехали дальше. Может, они как-то объезжали, может, тянули время", – предположила она.

Украинка добавила, что о протестах ей стало известно еще во время поездки – из интернета, но была шокирована, увидев все своими глазами.

"Мы видели людей в окно. Они кричали, у них глаза вылазили, они перепуганные были. Камни бросают. Даже бабушки, которые должны дома быть, брали камни и собирались бросать, но полиция их останавливала", - рассказала Алина.

По словам девушки, она сидела у дверей автобуса, и закрыла шторку, "чтобы люди нас не видели, и в этот момент как раз прилетел камень в окно".

Танцовщица отметила, что в комнате санатория живут три человека, "есть душ, ванная, телевизор, холодильник", и все "нормально, не печально", хотя ключа от комнаты им не выдали.

"Тут есть этаж, где половина с ремонтом, а половина – старая. И кто-то заселился в комнаты похуже, а кто-то – в комнаты получше. Это уже кому как повезло. Мы тут не выбирали комнаты – каждому написали, какая комната, и так уже заселились", – объяснила она.

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В то же время, Алина рассказала, что многие украинцы выразили ей поддержку в социальных сетях.

"Вчера только приехали, я ответила больше чем 100 людям. И сегодня утром я отвечаю более чем 100 людям. И может, только несколько человек были с сообщениями вроде "Вы сами станьте на место людей, которые там живут", а так преимущественно все поддерживают и даже говорят: "Приезжайте ко мне домой, мы вас тут встретим. Не знаем, откуда такие люди взялись ненормальные, что бросали камни", – рассказала девушка.

Напомним, ранее многие украинцы, возмущенные "приемом", который оказали эвакуированным местные жители, решили разнообразить их меню вкусностями – фруктами, шоколадками, печеньем и напитками, которые принесли прямо к воротам санатория. В свою очередь, владелец ресторана "Пицца ветерано", ветеран Леонид Остальцев, заявил, что готовит посылку для обитателей санатория.

Напомним, ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что ему известно, кто может стоять за протестом местных жителей в Новых Санжарах в связи с прилетом эвакуированных украинцев из Уханя. Аваков заявил, что те люди, которые совершили правонарушения, бросали камни, задержаны.

"Мы будем решать, как они будут наказаны", – сказал глава МВД.

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев в Новые Санжары

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