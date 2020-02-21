Эвакуированный в Новые Санжары украинец показал, чем их кормят: фото и видео

Украинец Михаил Ефимов, который был эвакуирован из Китая в Новые Санжары, показал, чем кормят на обсервации.

Своим меню на обед и завтрак он поделился в Instagram.

Как оказалось, еду пациенты "получают" в коридорах санатория – на металлических тележках сотрудники медучреждения оставляют пакеты, в которых находятся судочки со снедью.

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Как показал мужчина, танцевальный инструктор из Харькова, на завтрак ему подали салат из вареной свеклы, вареное куриное яйцо, хлеб с маслом, а также гарнир – гречневую кашу с отварной сарделькой.

Видео: michael_yefimov

На обед украинец отведал супа и вареной картошки с котлетой.

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Стоит добавить, что помещение, в котором проходит двухнедельная обсервация, судя по опубликованным видео, является типичной средней украинской больницей, а питание пациентов – типичные для украинских больниц блюда: калорийные, но диетические.

Напомним, ранее многие украинцы, возмущенные "приемом", который оказали эвакуированным местные жители, решили разнообразить их меню вкусностями – фруктами, шоколадками, печеньем и напитками, которые принесли прямо к воротам санатория. В свою очередь, владелец ресторана "Пицца ветерано", ветеран Леонид Остальцев, заявил, что готовит посылку для обитателей санатория.

Напомним, ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что ему известно, кто может стоять за протестом местных жителей в Новых Санжарах в связи с прилетом эвакуированных украинцев из Уханя. Аваков заявил, что те люди, которые совершили правонарушения, бросали камни, задержаны.

"Мы будем решать, как они будут наказаны", – сказал глава МВД.

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев в Новые Санжары

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