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В Сумской области депутат скончался на сессии

21 июня, 14:49

На собрании хотели свергнуть председателя

Фото: Pixabay

В Сумской области при попытке провести внеочередную сессию Верхнесыроватской ОТГ, на которой между депутатами возник конфликт, умер один из участников Александр Демьяненко.

Как сообщают Sumy today, мужчине было 63 года.

Внеочередную сессию созвали для заслушивания отчета председателя ОТГ Аллы Александровой. Самой Александровой стало плохо еще утром, ее забрала скорая, отмечает издание. Несмотря на ее отсутствие, депутаты пытались провести сессию и рассмотреть на ней другие вопросы. По мнению некоторых избранников, это происходило в нарушение регламента. Поэтому и возник конфликт.

Александр Демьяненко являлся отцом Геннадия Демьяненко, бывшего прокурора, а ныне владельца компании "LS Group" и президента одноименного футбольного клуба.

Как сообщалось, в Киеве расследуют гибель народного депутат Дмитрия Тымчука.

Также мы сообщали о попытке самосожжения в Бердичеве, при которой пострадал депутат.

Кроме того, мы рассказывали, что депутату Ивано-Франковского горсовета сожгли машину.

А в Полтавской области взорвали машину депутата.

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Тег смерть, сессия, депутат, сумская область, ОТГ

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