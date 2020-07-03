Хасидам могут запретить въезд в Умань: мэр города выступил с обращением

Мэр города Умань Черкасской области Александр Цебрий предложил запретить приезд паломников на празднование иудейского праздника Рош ха-Шана в этом году из-за эпидемии коронавируса. Об этом Цебрий заявил в своем видеообращении в Facebook.

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Городской глава считает, что не все паломники будут придерживаться карантинных ограничений.

"Я сомневаюсь, что паломники, которые изъявили желание посетить наш город, будут иметь справки об отсутствии COVID-19. Я не уверен, что они пройдут обсервацию 14 дней и будут соблюдать все требования адаптивного карантина", – сказал Цебрий.

Также мэр отметил, что согласно прогнозам правительства, вторая волна коронавируса может припасть на период празднования Рош ха-Шана.

"Поэтому я против посещения паломниками нашего города в этом году. Уманчане, но я хочу услышать вас. (…) Я хочу вашей активности, хочу услышать ваше мнение", – сообщил Цебрий.

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Под видео пользователи оставили почти 600 комментариев, большинство пользователей написали, что также против приезда паломников в этом году.

По состоянию на 3 июля в Черкасской области зафиксировали 653 случая заболевания COVID-19, из них в Умани – 17.

Напомним, в прошлом году на празднование иудейского Нового года – Рош ха-Шана прибыло более 30 тысяч паломников-хасидов.

Для оказания помощи по охране порядка в Умань прибыл отряд полицейских из Израиля, а также сводный отряд сотрудников МВД из разных областей Украины.

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