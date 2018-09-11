Химическая катастрофа в Крыму: появились новые данные о загрязнении

Сегодня, 12:59

Глава Херсонской ОГА рассказал, как оккупанты обманывали местных жителей

Фото: Twitter/Roksolana Today&amp;Крым
Фото: Twitter/Roksolana Today&Крым

Причиной химической катастрофы в Крыму стала техногенная авария на заводе "Титановые инвестиции". Об этом со ссылкой на собственные агентурные источники заявил на пресс-конференции глава Херсонской области Андрей Гордеев.

"По информации, добытой агентурно, у них была техногенная авария. Чем она вызвана – будет выясняться. Но то, что они скрывали это от граждан, это правда", – заверил он.

Кроме того, чиновник добавил, что оккупанты "в авральном порядке засыпают тот накопитель кислоты фосфат-гипсом и известью с целью погашения реакций сернистой кислоты и прекращения ее выбросов в атмосферу".

В то же время, ситуация в Херсонской области, по словам губернатора, возвращается к норме – круглосуточно проводится мониторинг воздуха, берутся анализы фруктов и овощей, а также заборы проб из воды и почвы, в оздоровительных лагерях региона были размещены 548 детей, в том числе женщин с маленькими детьми.

"Буквально вчера вечером я был у них. Они чувствуют себя хорошо", – добавил Гордеев.

Напомним, что 6 сентября на заседании Совета национальной безопасности и обороны президент Петр Порошенко назвал экологической катастрофой выброс химических веществ на территории оккупированного Крыма и призвал создать международную комиссию, чтобы это остановить.

Также стоит напомнить, что сайт "Сегодня" собрал все подробности химической катастрофы в Крыму
Крым, Армянск, Херсонская область, Гордеев, химическая катастрофа
Источник:

УНН

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