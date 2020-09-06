"Инфекционное отделение переполнено": мэр Умани опасается вспышки COVID-19 в городе

В Умани, где уже обнаружили зараженных коронавирусом хасидов, в местной больнице нет мест для лечения больных с COVID-19. Об этом заявил мэр города Александр Цебрий, сообщает LB.ua.
"Наша Уманская городская клиническая больница, ее инфекционное отделение, имеет возможность принять жителей Умани и пяти прилегающих районов, поскольку она является опорной. Она рассчитана на 35 коек. Только 14 из них – в боксированных отделениях. Они пригодны для того, чтобы лечить больных с коронавирусом. На 14 коек у нас на сегодня 18 больных. Наше инфекционное отделение переполнено", – рассказал Цебрий.
Мэр отметил, что боится даже представить ситуацию, когда в городе может произойти вспышка коронавируса.
Ранее мы сообщали, что заболевшие COVID-19 паломники в Умани контактировали со многими людьми.
Также напомним, что в городе приняли решение установить карантинные "блокпосты" к приезду паломников, чтобы не допустить распространения инфекции.
Кроме того, недавно между жителями города и паломниками-хасидами произошел конфликт.
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