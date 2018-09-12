Исчезновение двухлетнего мальчика в Черниговской области: появились новые подробности

Состояние здоровья двухлетнего мальчика, которого 11 сентября после десятичасовых поисков нашли с переохлаждением организма в Носовке Черниговской области, удовлетворительное. Об этом сообщили сайту "Сегодня" в пресс-службе полиции области.

Как отметили правоохранители, после осмотра медики сразу отпустили ребенка домой. На данный момент малыш находится дома с родителями.

Напомним, 11 сентября в городе Носовка Черниговской области правоохранители и спасатели всю ночь разыскивали пропавшего двухлетнего мальчика. Сообщение об исчезновении малыша в полицию поступило вечером 10 сентября. Как выяснилось, ребенок исчез, когда его мама занималась хозяйственными делами. Сначала родители попытались самостоятельно найти мальчика, но поиски оказались безуспешными. Ребенка удалось найти только под утро в трех километрах от дома на территории недействующей птицефабрики. Медики диагностировали ему переохлаждение организма.

Ранее мы сообщали, что полиция начала использовать новые методы при поиске пропавших детей и подростков: людям рассылают смс, а информацию об исчезнувших подростках публикуют в соцсетях.