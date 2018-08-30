В Запорожской области разыскивают пропавшего подростка

Сегодня, 18:47

Мальчик ушел из дома еще в июле

Фото: timeskz.kz
Фото: timeskz.kz

В Запорожской области, где недавно утонул иностранец, разыскивают пропавшего подростка. Об этом сообщает местное издание "В городе".

Как известно, Артем Броян ушел из дома в Мелитополе 23 июля и с тех пор на связь с родными не выходил. Куда он мог отправиться, никому неизвестно. Рост подростка – 1,75 см, также у мальчика короткая стрижка и есть родинка над верхней губой. В день исчезновения он был одет в красную футболку, черные шорты и кроссовки.

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Кроме того, 29 августа в Запорожской области нашли тело пропавшего восьмилетнего мальчика. Труп ребенка обнаружили полицейские на берегу моря острова Бирючий.

Ранее мы сообщали, что полиция начала использовать новые методы при поиске пропавших детей и подростков: киевлянам рассылают смс, а информацию об исчезнувших подростках публикуют в соцсетях.

Напомним, в столице все чаще начали пропадать люди. По данным полиции, за прошлый год было зарегистрировано 3496 заявлений об исчезновении горожан, что на 284 больше, чем в 2016 году, а за январь этого года таких заявлений поступило уже 299.
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