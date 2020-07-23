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Захват заложника в Полтаве: появилось видео, как "террорист" выехал из окружения копов

23 июля, 14:00

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Видео обнародовали в Сети

Видео момента, когда автомобиль со злоумышленником, который грозился взорвать гранату и взял заложника в Полтаве, выезжает из окружения правоохранителей, опубликовали в Сети.

Видео: Сусіпльне.Полтава
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Видео распространило "Суспільне.Полтава".

Напомним, сегодня утром в Полтаве на улице Остапа Вишни произошло ЧП – мужчина грозился взорвать гранату. Как рассказали в пресс-службе местной полиции, перед этим злоумышленник незаконно завладел транспортным средством. Пытаясь избежать ответственности, мужчина стал угрожать работникам полиции взрывом. В местной ОГА сообщили, что полицейские держат ситуацию под контролем.

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Кроме того, ранее мы писали, что стало известно имя "полтавского террориста". Он 1988 года рождения. Ранее был осужден за хранение и сбыт наркотиков. Также мужчина участвовал в АТО.

Также в полиции рассказали, что основное требование мужчины, который захватил в заложники полковника полиции в Полтаве – не сажать его тюрьму. На вопрос о том, что еще потребовал захватчик, потребовал ли новый транспорт или деньги, в полиции ответили отрицательно.

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Все подробности в спецтеме Спецоперация в Полтаве

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граната Полтава полиция спецоперация автоугонщики заложник

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