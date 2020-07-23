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В Сети появилось видео с машиной, которую бросил "полтавский террорист"

23 июля, 20:40

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Поиски будут продолжаться и ночью

Машина, которую бросил "полтавский террорист" после того, как отпустил заложника, найдена. Видео с брошенной машиной показало "Суспильне. Полтава".

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Поиски беглеца продолжаются, несмотря на то что стемнело. Полиция задействует вертолет, собак и дроны. Также привезли тепловизоры для поисков ночью.

Ранее в селе под Полтавой рассказали, где может прятаться "террорист". Жители без лишней надобности не выходят на улицу. По словам местных жителей, "террорист" может прятаться на полях, где еще не убрали кукурузу и подсолнечник.

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В селе под Полтавой рассказали, где может прятаться "террорист"

Напомним, что на поиски "полтавского террориста" подняли силовиков и спецоперация продолжается.

Сегодня утром "полтавский террорист" захватил в заложники полицейского. Копа обменяли на начальника управления уголовного розыска ГУ НП в Полтавской области полковника полиции Шияна. С ним преступник уехал в автомобиле, который ему оставили силовики. Потом "полтавский террорист" отпустил заложника и сбежал. Сейчас он прячется где-то в лесах и полях под Полтавой.

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Все подробности в спецтеме Спецоперация в Полтаве

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видео машина Полтава террористы

Источник: Сегодня

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