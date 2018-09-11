Из Умани хасида-паломника вертолетом транспортировали в киевскую больницу

Гражданина Израиля, прибывшего в Умань на празднование еврейского Нового года, транспортировали в больницу Киева. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Черкасской области.

"11 сентября в 06:20 с помощью вертолета Eurocopter ГСЧС Украины транспортирован в город Киев для оказания медицинской помощи гражданин Государства Израиль, у которого был обнаружен острый аппендицит", – говорится в сообщении.

Напомним, в этом году в Умань Черкасской области прибыли десятки тысяч паломников-хасидов для празднования Рош ха-Шана – еврейского Нового года. Он празднуется в течение двух дней, которые выпадают на новолуние в месяц тишрей по еврейскому календарю. По Григорианскому календарю – это сентябрь-октябрь. В 2018 году Рош ха-Шана празднуется 9-11 сентября. В Рош ха-Шана нельзя работать, но следует приносить жертвы Господу.

Кроме того, мы писали, что президент Украины Петр Порошенко поздравил еврейскую общину с праздником Рош ха-Шана и пожелал им хорошего и счастливого года.