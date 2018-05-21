Избиение копами бездомного в Сумах: стало известно о результатах расследования

После расследования инцидента между копами и бездомным в Сумах полицейских уволили

Двое патрульных полицейских из Сум, которые издевались над местным жителем, были уволены по результатам служебного расследования. Об этом заявил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий на своей странице в Facebook.

"Комиссия департамента патрульной полиции завершила расследование данного происшествия и пришла к выводу о наличии дисциплинарных правонарушений в действиях полицейских. И правонарушения двух полицейских были настолько суровыми, что комиссия пришла к выводу о необходимости привлечения их к ответственности в виде увольнения со службы в полиции", – сообщил он.

Также полицейский добавил, что к дисциплинарной ответственности были привлечены и руководители уволенных патрульных. Кроме того, Билошицкий подчеркнул, что он лично согласен с такими выводами расследования и считает, что инцидент, зафиксированный на видео случайным очевидцем, "не совместимо со званием полицейского".

Ранее мы сообщали о том, что 13 мая, житель города Сумы снял на видео из окна своего дома, как двое патрульных полицейских – мужчина и женщина – издеваются над мужчиной, который разутым лежал на скамье возле многоэтажки.

В частности, один из копов топтался берцами по ступне мужчины, наносят ему удары, несмотря на то, что тот не проявлял агрессии и не оказывал никакого сопротивления.

14 мая с Сумах прокуратура начала уголовное производство по факту превышения служебных полномочий работниками полиции, а самих фигурантов скандала на время расследования отстранили от службы.