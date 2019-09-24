Изготавливал и продавал наркотики: в Полтавской области поймали дилера

Мужчине грозит от трех до восьми лет лишение свободы

В Кременчуге Полтавской области полицейские разоблачили мужчину, который занимался изготовлением и сбытом наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.

Преступника задержали в Крюковском районе города. Он оказался 49-летним местным жителем. Во время обысков дома мужчины полицейские изъяли наркотики, приборы для их изготовления, черновые записи и деньги.

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"Мужчине грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет", – рассказали в полиции и отметили, что следствие продолжается.

Напомним, ранее в Черновицкой области задержали группу наркопреступников,которые изготавливали и сбывали амфетамин на территории Буковины и в других регионах Украины.

Кроме того, ранее украинские полицейские перекрыли масштабный канал поставки и продажи наркотиков, который работал на территории всей страны.

А в Одесской области будут судить 76-летнюю жительницу Кривого Рога Днепропетровской области, которая на пенсии решила поработать наркокурьером.

Также сообщалось, что в столице задержали группу наркодилеров, которые оказались причастными к убийству человека.

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