Карпаты засыпало снегом

Температура воздуха опустилась до двух градусов ниже нуля

Фото Черногорского горного поисково-спасательного поста.

В Карпатах идет снег. Об этом сообщили в Черногорском горном поисково-спасательном посту.

"По состоянию на 8:30, 02.05.2019 на г. Поп Иван Черногорский облачно, туман. Ветер западный, 10 м/с. Температура воздуха -2 ° С. Видимость до 20 м. Идет снег", – сообщили спасатели.

Стоит отметить, что в апреле горы также засыпало снегом, тогда снежный покров местами достигал 127 сантиметров.

Кроме того, в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей спасатели предупредили об опасности схода лавин.

Ранее мы писали о том, что пятеро туристов из Киева заблудились в горах в Ивано-Франковской области 29 апреля. Люди потеряли ориентировку из-за высоких снежных заносов в районе горы Сивуля, вблизи села Осмолода Рожнятовского района.

Также, мы рассказывали, что в сети появилась интерактивная карта на основе Google Maps, где отмечены все хижины, колыбы и туристические приюты в Карпатах, где можно заночевать. Такой ресурс может быть полезен туристам, которые заблудились в горах и ищут ночлег. Для части убежищ добавлены фото и описания (наличие крыши, места под костер, лежанок или кроватей, общий уровень комфорта, к примеру, "не подходит для ночевки без палатки зимой").

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