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В Карпатах все еще сохраняется снеголавинная опасность – ГСЧС

2 мая, 09:06

Опасность второго уровня объявлена в горных районах Закарпатской и Ивано-Франквской областей

Фото: Flickr

В высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей спасатели предупредили об опасности схода лавин. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"По данным УкрГидрометцентра 2 мая в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется умеренная снеголавинная опасность (2 уровень)", – говорится в сообщении.

Ранее в Закарпатской области спасатели нашли тело погибшего под лавиной туриста из КиеваСнежная лавина накрыла трех киевлян возле горы Стог вечером 25 января. Одному из них удалось самостоятельно выбраться из-под снега. Он же помог выбраться и товарищу. После этого они откопали третьего друга, но последнему выжить не удалось – молодой человек задохнулся под снегом.

Напомним, в сети появилась интерактивная карта на основе Google Maps, где отмечены все хижины, колыбы и туристические приюты в Карпатах, где можно заночевать. Такой ресурс может быть полезен туристам, которые заблудились в горах и ищут ночлег.

Карта появилась после случая с киевским туристом Игорем Грищенко, который в начале января 2019 года более четырех суток бродил по Карпатам, пока не наткнулся на хижину лесника:

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Тег Карпаты, лавины, опасность, Ивано-Франковская область, ГСЧС, Закарпатская область

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