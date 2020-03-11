Коронавирус в Украине: в Николаеве раскупили даже антибактериальные салфетки

В Николаеве из-за угрозы распространения коронавируса нового типа дефицитными стали антисептики для рук и антибактериальные салфетки. Об этом сообщает "Новости N".
Местные журналисты прошлись по супермаркетах города. Там еще несколько дней назад этих товаров было много. Теперь же их нет ни в одном из отделов. Нет антибактериальных средств и в специализированных магазинах бытовой химии и парфюмерии в городе.
Ранее мы писали, что в аптеках в Черновцах закончились защитные медицинские маски. В некоторых аптеках на дверях повесили объявления, что защитных повязок в продаже нет. Также в городе становятся дефицитными антисептические спреи и гели.
Отметим, что в медицинские маски становятся дефицитными и в Киеве. Как купить этот товар в столичных аптеках – узнавали журналисты "Сегодня".
Также ранее в ВОЗ рассказали, сколько ежемесячно требуется масок и перчаток для борьбы с коронавирусом. Специалисты считают, что нехватка защитных средств ставит под угрозу жизни людей.
Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк