Коронавирус в Украине: в Николаеве раскупили даже антибактериальные салфетки

Также из продажи пропали антисептики для рук

В Николаеве из-за угрозы распространения коронавируса нового типа дефицитными стали антисептики для рук и антибактериальные салфетки. Об этом сообщает "Новости N".

Местные журналисты прошлись по супермаркетах города. Там еще несколько дней назад этих товаров было много. Теперь же их нет ни в одном из отделов. Нет антибактериальных средств и в специализированных магазинах бытовой химии и парфюмерии в городе.

Реклама

Ранее мы писали, что в аптеках в Черновцах закончились защитные медицинские маски. В некоторых аптеках на дверях повесили объявления, что защитных повязок в продаже нет. Также в городе становятся дефицитными антисептические спреи и гели.

В тренде Тяжелый бой в Песках: ВСУ жестко отомстили боевикам за обстрел грузовика

Отметим, что в медицинские маски становятся дефицитными и в Киеве. Как купить этот товар в столичных аптеках – узнавали журналисты "Сегодня".

Также ранее в ВОЗ рассказали, сколько ежемесячно требуется масок и перчаток для борьбы с коронавирусом. Специалисты считают, что нехватка защитных средств ставит под угрозу жизни людей.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама