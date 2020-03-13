Коронавирус в Украине: в Виннице изолировали молодую девушку

Девушка вернулась из Польши и ее проверяют на коронавирус

В Украине, где были официально подтверждены три случая коронавируса, в Виннице у 25-летней девушки, которая вернулась из Польши, подозревают инфицирование COVID-19.

Об этом сообщили на Telegram-канала "CORONAVIRUS | КОРОНАВИРУС | ЭКСТРЕННО".

"Винница – подозрение на коронавирус. Девушке 25 лет. Приехала из Польши", – говорится в сообщении.

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Напомним, в Радомышле Житомирской области зафиксировали заражение коронавирусом у пожилой женщины, которая недавно вернулась из Польши. Состояние пенсионерки ухудшилось и было тяжелым. Но ее оперативно перевели на искусственную вентиляцию легких и провели кислородную терапию. Это помогло, и женщине стало легче.

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Также мы писали, что из-за угрозы распространения коронавируса в Радомышле уже ввели чрезвычайное положение.

На данный момент на Буковине подтвердили два случая заражения коронавирусом. Впервые инфекцию обнаружили у жителя Черновцов, который вернулся из путешествия в Италии.

А вчера, 12 марта, зафиксировали второй на Буковине случай COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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