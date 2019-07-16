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Крупный украинский таможенник попался на взятке

16 июля, 19:02

По версии следствия, чиновник организовал схему поборов с водителей

Фото: Pixabay

Руководителя таможенного поста "Винница-Центральная" сотрудники военной прокуратуры подозревают в организации коррупционной схемы. Его подчиненные, по данным следствия, брали деньги с водителей за беспрепятственную растаможку автомобилей, а полученным делились с боссом.

Именно на получении очередной суммы – 95 тысяч гривен, таможенники и попались. По информации правоохранителей, за полгода фигуранты дела заработали минимум 300 тысяч гривен. Следователи подозревают, что причастных к вымогательству на самом деле больше.

Ранее сообщалось, что в Житомире сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ разоблачили на взятке начальника сектора Управления администрирования таможенных платежей, руководителя и главного государственного инспектора одного из таможенных постов Житомирской таможни Государственной фискальной службы.

Мы писали, что в Киевской области задержали двух человек, которые пытались дать процессуальному прокурору взятку в пять тысяч долларов.

Также сообщалось, что в Украине выросло количество взяток

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Тег взятка, коррупция, Винница, взяточник, растаможка, растаможка авто

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