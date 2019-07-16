На Закарпатье взяли под стражу чиновника "Центра пробации"
Мужчина попался на получении взятки в четыреста долларов
Начальника Хустского филиала ГУ "Центр пробации", которого задержали при получении 400 долларов взятки, взяли под стражу с возможностью внесения залога.
"Заслушав доводы стороны защиты и прокурора, следственный судья избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, определив также, как альтернативу, возможность внесения подозреваемым залога в размере 115 тысяч грвен", – сообщают в прокуратуре Закарпатской области.
Добавим, что 12 июля 2019 начальника Хустского РО филиала ГУ "Центр пробации" в Закарпатской области задержали при получении неправомерной выгоды. Взятку чиновник получил от местного жителя за возможность непрохождения регистрации в органах пробации.
Ранее в Луцке при получении взятки правоохранители задержали одного из руководителей Госгеокадастра Сумской области.
Также сообщалось, что во Львове на вымогательстве взятки в 4,7 млн гривен разоблачили директора Львовского коммунального предприятия "Збыранка" Виталия Пугача.
Напомним, недавно на Закарпатье разоблачили во взяточничестве ведущего специалиста отдела фитосанитарных мер на границе ГУ Госпродпотребслужбы.
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