На Закарпатье взяли под стражу чиновника "Центра пробации"

Мужчина попался на получении взятки в четыреста долларов

Фото: пресс-служба прокуратуры

Начальника Хустского филиала ГУ "Центр пробации", которого задержали при получении 400 долларов взятки, взяли под стражу с возможностью внесения залога.

"Заслушав доводы стороны защиты и прокурора, следственный судья избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, определив также, как альтернативу, возможность внесения подозреваемым залога в размере 115 тысяч грвен", – сообщают в прокуратуре Закарпатской области.

Добавим, что 12 июля 2019 начальника Хустского РО филиала ГУ "Центр пробации" в Закарпатской области задержали при получении неправомерной выгоды. Взятку чиновник получил от местного жителя за возможность непрохождения регистрации в органах пробации.

Ранее в Луцке при получении взятки правоохранители задержали одного из руководителей Госгеокадастра Сумской области.

Также сообщалось, что во Львове на вымогательстве взятки в 4,7 млн гривен разоблачили директора Львовского коммунального предприятия "Збыранка" Виталия Пугача.

Напомним, недавно на Закарпатье разоблачили во взяточничестве ведущего специалиста отдела фитосанитарных мер на границе ГУ Госпродпотребслужбы.

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