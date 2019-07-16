Сделать стартовой
25,74
29,01
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Западной Украины

На Закарпатье взяли под стражу чиновника "Центра пробации"

16 июля, 17:39

Мужчина попался на получении взятки в четыреста долларов

Фото: пресс-служба прокуратуры

Начальника Хустского филиала ГУ "Центр пробации", которого задержали при получении 400 долларов взятки, взяли под стражу с возможностью внесения залога.

"Заслушав доводы стороны защиты и прокурора, следственный судья избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, определив также, как альтернативу, возможность внесения подозреваемым залога в размере 115 тысяч грвен", – сообщают в прокуратуре Закарпатской области.

Добавим, что 12 июля 2019 начальника Хустского РО филиала ГУ "Центр пробации" в Закарпатской области задержали при получении неправомерной выгоды. Взятку чиновник получил от местного жителя за возможность непрохождения регистрации в органах пробации.

Ранее в Луцке при получении взятки правоохранители задержали одного из руководителей Госгеокадастра Сумской области.

Также сообщалось, что во Львове на вымогательстве взятки в 4,7 млн гривен разоблачили директора Львовского коммунального предприятия "Збыранка" Виталия Пугача.

Напомним, недавно на Закарпатье разоблачили во взяточничестве  ведущего специалиста отдела фитосанитарных мер на границе ГУ Госпродпотребслужбы.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег взятка, Закарпатье, чиновник, пробация

Вы сейчас просматриваете новость " На Закарпатье взяли под стражу чиновника "Центра пробации"". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Волыни сельский глава попался на крупной взятке

Сегодня, 14:14

Деньги полагались за выделение земельного участка

Киевский полицейский погорел на взятке в тысячу долларов

Сегодня, 13:59

Оперуполномоченный требовал деньги за выдачу документов на арестованный мотоцикл

Топ-чиновница Госпродпотребслужбы попалась на взятке

Вчера, 20:37

Начальницу отдела административной практики ведомства арестовали на горячем

На Закарпатье раскрыли масштабную схему подкупа избирателей

Вчера, 14:58

За один "голос" согласившимся гражданам обещали полторы тысячи гривен

Ученые выяснили, почему очищенную воду пить опасно

Всю жизнь в образе: актрисы одной роли

У Газманова обнаружили опухоль: что известно о недуге певца

Свадьба Комарова и Кучеренко из Днепра: все, что вы хотели знать

Шарлиз Терон объяснила, почему считает своего сына девочкой

Эффектные жены украинских футболистов красуются в купальниках

Беременная Лилия Подкопаева поделилась нежным фото с возлюбленным

Впервые за долгое время: Лера Кудрявцева показала подросшую дочь

Осенний рост цен: Эксперты дали прогноз

Неформатные жены знаменитостей. Фото

Как возраст изменил признанных красавиц (фото)

Грустная судьба чудесных советских актрис

Украинцы разводятся для того, чтобы получить субсидии: суды бьют тревогу

Вчера, 07:00

Участников "льготных" разводов выдает их поведение

Доллар будет дешеветь из-за политики США: чем это опасно для Украины

14 июля, 07:51

Эксперты считают, что наступает идеальное время для развития внутреннего производства за счет внешних инвестиций

Половина украинцев не понимает, что происходит в украинской политике: результаты социального исследования

14 июля, 07:00

Вторая половина очень интересуется политикой. Эксперты считают, что это плохо Мария Пирогова

"Отмотали" на 1,5 миллиона гривен: в Днепре разоблачили группу тарифных аферистов

14 июля, 06:40

Шайка из 6 человек работала по всей стране и помогала "экономить" на ЖКУ

5 вещей, которые нельзя носить женщинам после 40 лет

Развенчиваем мифы об аутизме и синдроме Дауна

Вот так смелость! 70-летняя Алла Пугачева надела прозрачную юбку
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь