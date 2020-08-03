Ликвидация "полтавского террориста": Аваков наградил полицейских (фото)

Министр внутренних дел Арсен Аваков наградил полицейских, которые обезвредили "полтавского террориста" Романа Скрыпника. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

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В частности, министр вручил правоохранителям наградное оружие, а от председателя Нацполиции Игоря Клименко они получили награду – нагрудный знак "Знак почета".

"Вами была проделана огромная работа, спасибо за ваш профессионализм, за то, что вы сработали так четко и отважно", – отметил Аваков.

Также во время селекторного совещания копов поздравил президент Украины Владимир Зеленский.

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Кроме того, ранее Арсен Аваков показал, как ликвидировали "полтавского террориста" Романа Скрыпника.

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Видео: Twitter/ Арсен Аваков

Напомним, утром 23 июля в Полтаве на улице Остапа Вишни произошло ЧП – мужчина грозился взорвать гранату. Как рассказали в пресс-службе местной полиции, перед этим злоумышленник незаконно завладел транспортным средством. Пытаясь избежать ответственности, мужчина стал угрожать работникам полиции взрывом и захватил одного из них в заложники.

Как известно, силовики заявили, что "полтавского террориста" ликвидировали как особо опасного преступника.

Все подробности в спецтеме Спецоперация в Полтаве

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