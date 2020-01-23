"Лучше бы не рождались": в Николаевском зоопарке не знают, куда девать львят и тигрят

В Николаеве рассказали о проблемах с детенышами тигров и львов

/ Фото: NovostiN

В зоопарке Николаева признались, что появление потомства у тигров и львов стало проблемой для зверинца, поскольку там не знают, куда их девать.

Об этом в эфире одного из местных телеканалов рассказал директор зоопарка Владимир Топчий, сообщают Novosti N.

"Лучше бы не рождались. Львят и тигрят некуда девать. Передавать в передвижные зоопарки – они вообще запрещены в Украине. Мы не можем животных отдавать и в так называемые "контактные" зоопарки. Это принципиально невозможно", – объяснил он.

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Топчий припомнил также, что в телевизионном эфире выходил сюжет о том, как львенок бегал по этажам торгового центра. По его словам, заявления о том, якобы хищник "такой хороший, и не выпускает когти – это бред сивой кобылы".

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"Никаких контактных зоопарков по идее не должно быть, животным там не место. Это чистый бизнес, люди на этом зарабатывают деньги. Поэтому, нам нужно ограничить размножение амурских тигров и африканских львов", – резюмировал директор зверинца.

Напомним, ранее "Сегодня" писали о спецоперации по спасению тигров, которая прошла в Польше. Животные без пищи и воды находились на территории польского пункта пропуска "Корощино" в Люблинском воеводстве. Один тигр умер. А все из-за отсутствия документов.

Но трагичная история приобрела счастливый конец. Хотя бы для кого-то. Ведь двое из тигров, которые чуть не погибли на границе Беларуси и Польши, нашли новый дом.

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