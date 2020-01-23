"Лучше бы не рождались": в Николаевском зоопарке не знают, куда девать львят и тигрят

В зоопарке Николаева признались, что появление потомства у тигров и львов стало проблемой для зверинца, поскольку там не знают, куда их девать.
Об этом в эфире одного из местных телеканалов рассказал директор зоопарка Владимир Топчий, сообщают Novosti N.
"Лучше бы не рождались. Львят и тигрят некуда девать. Передавать в передвижные зоопарки – они вообще запрещены в Украине. Мы не можем животных отдавать и в так называемые "контактные" зоопарки. Это принципиально невозможно", – объяснил он.
Топчий припомнил также, что в телевизионном эфире выходил сюжет о том, как львенок бегал по этажам торгового центра. По его словам, заявления о том, якобы хищник "такой хороший, и не выпускает когти – это бред сивой кобылы".
"Никаких контактных зоопарков по идее не должно быть, животным там не место. Это чистый бизнес, люди на этом зарабатывают деньги. Поэтому, нам нужно ограничить размножение амурских тигров и африканских львов", – резюмировал директор зверинца.
Напомним, ранее "Сегодня" писали о спецоперации по спасению тигров, которая прошла в Польше. Животные без пищи и воды находились на территории польского пункта пропуска "Корощино" в Люблинском воеводстве. Один тигр умер. А все из-за отсутствия документов.
Но трагичная история приобрела счастливый конец. Хотя бы для кого-то. Ведь двое из тигров, которые чуть не погибли на границе Беларуси и Польши, нашли новый дом.
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