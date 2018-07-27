Массовая драка в горсовете Конотопа: стало известно число пострадавших

После драки в конотопском горсовете за помощью медиков обратились девять члеовек

После массовой драки в городском совете Конотопа Сумской области, которая произошла на сессии 26 июля, за помощью медиков обратились девять человек – семеро стражей порядка и двое гражданских. Как заявила пресс-секретарь областной прокуратуры Наталья Науменко, по факту драки было открыто уголовное производство.

"Устанавливаются обстоятельства событий, произошедших 26 июля в городе Конотоп. Сведения в ЕРДР внесены по статьям "грубое нарушение общественного порядка с применением предмета, специально приспособленного или предварительно заготовленного для нанесения телесных повреждений", "сопротивление работникам правоохранительного органа" и "преднамеренное причинение работникам правоохранительного органа тяжкого телесного повреждения", – сообщила она.

По ее словам, после драки в отдел полиции для выяснения обстоятельств происшествия было доставлено 46 человек, а виновным в нанесении телесных повреждений стражам порядка может грозить лишение свободы на срок до 14 лет.

Напомним, потасовка в горсовете Конотопа произошла во время заседания горсовета между сторонниками и противниками действующего мэра. Часть депутатов рассматривала вопрос досрочного прекращения полномочий городского головы Артема Семенихина: из 36 депутатов 23 проголосовали за его отставку, для принятия решения не хватило только одного голоса.

Это вызвало возмущение у сторонников мэра и сначала между сторонами возникла словесная перепалка, а затем в ход пошли кулаки. Работники полиции разняли конфликтующие стороны.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Харьковском горсовете произошла потасовка между работниками КП "Муниципальная охрана" и активистами, пытающимися пройти на сессию. В помещении были зажжены дымовые шашки, а сотрудников мэрии эвакуировали.

А на заседании исполкома Полтавского городского совета начальник управления по вопросам обращений граждан Игорь Верига был избит за то, что вынес из помещения пачки соли и песка, занесенные активистами.