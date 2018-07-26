Житель Сумской области стал жертвой аферы интернет-продавца арбузов

Сегодня, 03:44

Мужчина лишился более 15 000 гривен

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Житель города Шостка Сумской области лишился более 15 000 гривен, пытаясь приобрести онлайн несколько тонн арбузов. Мужчина перечислил предоплату за товар, однако продавец, едва получив деньги, тут же оборвал с ним всякую связь. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Сумской области.

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Так, в полицию с заявлением о мошенничестве обратился 31-летний житель Шостки. Заявитель рассказал правоохранителям, что нашел в интернете объявление о продаже арбузов по очень привлекательной цене. Он связался по мобильному с продавцом и договорился о покупке бахчевых в крупном размере. По договоренности сторон, как только нагруженный автомобиль пройдет взвешивание, покупатель должен перечислить половину стоимости товара на указанный номер банковской карточки.

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Мужчина через службу такси в Запорожской области снял грузовик и направил его на поле для загрузки арбузами. Через некоторое время ему позвонил продавец и сообщил, что машина уже прошла взвешивание, и он ждет предоплаты. Деньги житель Шостки перечислил на продиктованный ему номер банковской карточки. Однако уже через полчаса, связавшись с водителем грузовика, мужчина выяснил, что деньги к владельцу поля не дошли, а номер телефона продавца уже не отвечает.

Сейчас правоохранители принимают меры по установлению личности мошенника и возврата денег обманутому покупателю. По данному факту возбуждено уголовное производство.

Напомним, ранее мы сообщали, что цены на арбузы, по словам фермеров, снижаться не будут. В августе, в традиционный сезон арбузов, сильно они не подешевеют. Из-за жары поздний урожай бахчи может быть хуже раннего. Из-за неурожая поздних бахчевых, говорят фермеры, не стоит ждать низкой цены в августе. Советуют покупать арбузы сейчас.
мошенничество, арбузы, аферист, Шостка, сумская область, Нацполиция
Источник:

"Сегодня"

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