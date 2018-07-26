Житель Сумской области стал жертвой аферы интернет-продавца арбузов

Житель города Шостка Сумской области лишился более 15 000 гривен, пытаясь приобрести онлайн несколько тонн арбузов. Мужчина перечислил предоплату за товар, однако продавец, едва получив деньги, тут же оборвал с ним всякую связь. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Сумской области.

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Так, в полицию с заявлением о мошенничестве обратился 31-летний житель Шостки. Заявитель рассказал правоохранителям, что нашел в интернете объявление о продаже арбузов по очень привлекательной цене. Он связался по мобильному с продавцом и договорился о покупке бахчевых в крупном размере. По договоренности сторон, как только нагруженный автомобиль пройдет взвешивание, покупатель должен перечислить половину стоимости товара на указанный номер банковской карточки.

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Мужчина через службу такси в Запорожской области снял грузовик и направил его на поле для загрузки арбузами. Через некоторое время ему позвонил продавец и сообщил, что машина уже прошла взвешивание, и он ждет предоплаты. Деньги житель Шостки перечислил на продиктованный ему номер банковской карточки. Однако уже через полчаса, связавшись с водителем грузовика, мужчина выяснил, что деньги к владельцу поля не дошли, а номер телефона продавца уже не отвечает.

Сейчас правоохранители принимают меры по установлению личности мошенника и возврата денег обманутому покупателю. По данному факту возбуждено уголовное производство.

Напомним, ранее мы сообщали, что цены на арбузы, по словам фермеров, снижаться не будут. В августе, в традиционный сезон арбузов, сильно они не подешевеют. Из-за жары поздний урожай бахчи может быть хуже раннего. Из-за неурожая поздних бахчевых, говорят фермеры, не стоит ждать низкой цены в августе. Советуют покупать арбузы сейчас.