В мэрии Конотопа подрались сторонники и оппоненты мэра: 50 человек задержаны

В горсовете Конотопа возник конфликт между сторонниками и оппонентами действующего мэра: во время столкновений пострадали четверо правоохранителей, 50 участников драки доставлены в отдел полиции.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

"В Конотопе во время заседания горсовета возник конфликт между сторонниками действующего мэра и его оппонентами. Работники полиции разняли конфликтующие стороны. Пятьдесят наиболее активных нарушителей общественного порядка доставлены в отдел полиции. Во время драки пострадали четверо полицейских", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что во время работы депутатского корпуса неоднократно возникали словесные конфликты между сторонниками городского головы и его оппонентами.

"Обе стороны собрали в зале своих сторонников, которые сознательно провоцировали конфликты и драки. Поскольку на заседании присутствовали горожане и общественные активисты, работники полиции стали стеной между противоборствующими сторонами, чтобы не допустить массовых беспорядков и жертв среди граждан. В результате полицейским пришлось принять превентивные меры и вывести из зала 50 наиболее активных нарушителей порядка и доставить их в полицию. Во время столкновений пострадали четверо полицейских ", – рассказал заместитель начальника ГУНП области Олег Кузминков.

Он подчеркнул, что полиция действует вне политики. "Для обеспечения спокойствия граждан и порядка в городе мы будем принимать все меры, предусмотренные действующим законодательством", – добавил он.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Конотопского отдела полиции, сотрудники Следственного управления ГУНП области и прокуратуры.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Харьковском горсовете произошла потасовка между работниками КП "Муниципальная охрана" и активистами, пытающимися пройти на сессию. В помещении были зажжены дымовые шашки, а сотрудников мэрии эвакуировали.

А на заседании исполкома Полтавского городского совета избили начальника управления по вопросам обращений граждан Игоря Веригу. Причиной конфликта стало то, что Игорь Верига вынес из зала пачки соли и песка, которые ранее внесли активисты.